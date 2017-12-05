Geçici icraatlar kalıcı oldu

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’ndan,” 2016 ile 2017 yılı Nisan ayına kadar, mamül konsantre ürünün satışı ve diğer gelirlerden elde edilen toplam yaklaşık 35 Milyon TL’nin” nereye harcandığının kalem kalem açıklanmasını talep etti.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçıl, Cypfruvex Yönetim Kurulu ve ilgililere yönelik yaptığı açıklamada, üreticinin, bir yıldır verdiği ürünün fiyat farkı olan kilo başı 5 kuruş veya diğer tabiri ile ton başına 50TL’nin ödenmesinin beklentisi içerisinde olduğunu belirtti.

“Yeni istihdamlara gerekmediği halde para var, peşin para ile G/frut, Mandora(King) ve Valensiya alımlarına para var, yeni forklift alımlarına para var ama esas üretime yani üreticiye Bir Milyon TL civarında ürün ödemelerine para yok” diyen Akçıl, geçmiş Yönetim Kurulu Başkanı’nın farkın ödeneceğini açıkladığını hatırlattı.

Ellerinde atışlarla ilgili ve elde edilen gelirlerle ilgili belgeler olduğunu kaydeden Akçıl, “Size düşen görev eğer üreticinin yanında iseniz üreticinin hakkını ödemeniz gerekir. Üreticinin hakkını gasb etmekle başarılı olduğunuz anlamına gelmiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde 25 krş. kilosu ve bundan da üretici zarar ettiği halde %3 stopaj vergisi kesilerek 22 krş.’a üreticiden portakal alınan bir ülke daha varsa çıkıp açıklayın” dedi.

Bir zamanların sarı altını ve herkesin gıpta ile baktığı narenciyenin, her geçen yıl azaldığını, su gelene kadar 20 bin dönümün çok altına düşeceğinin hesaplandığını ifade eden Akçıl, eşdeğerci olan bu bölgeye yerleşen ve yaşayan insanlara yazık edildiğini, makamların geçici icraatların kalıcı olduğunu belirtti.

Akçıl, bu para farkının üreticiye ödeninceye kadar hep gündemde olacağını ve her platformda hatırlatacaklarını söyledi.