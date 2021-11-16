Seçim ve Halkoylaması Yasasındaki Karma Oy Sisteminin Kaldırılması veya Değiştirilmesine İlişkin Konuları Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite bugün toplandı. Toplantıda, karma oyun kaldırılması konusunda uzlaşı sağlanamadığı açıklandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre toplantıda, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi, karma oy sisteminin kaldırılmasına ilişkin öneriye bu aşamada destek veremeyeceklerini gerekçeleriyle birlikte ifade etti.

Komite’nin görev yönergesi oy birliğiyle karar alınmasını gerektirdiğinden, karma oy siteminin kaldırılması yönündeki önerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, benimsedikleri yaklaşımın karma oyun kaldırılması yönünde olduğunu ancak komitenin kuruluşu aşamasında "oy birliği" ilkesinin benimsendiğini, bunun sağlanamaması halinde, mevcut düzenlemeden kaynaklanan geçersiz oy ihtimalinin bertaraf edilmesine yönelik iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Toplantıda, karma oy sisteminin kaldırılması yerine değiştirilmesi yönündeki öneriler de ele alındı.

Ulusal Birlik Partisi temsilcileri, parti olarak taleplerinin karma oy kullanımının değiştirilmesi değil kaldırılması olduğunu ifade ederek, bu yöndeki önerileri parti yetkili kurulularında değerlendireceklerini ifade etti.