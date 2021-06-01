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"Geçiş kapılarının açılması hayati bir meseledir"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, TV2020’de Melis Günel’in sorularını yanıtladı.

01 Haziran 2021 Salı 20:24
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"Geçiş kapılarının açılması hayati bir meseledir"

KTTO Başkanı Deniz, geçiş kapılarının açılması meselesinin hayati olduğuna dikkat çekerek, “Kapılar bir an önce açılmalıdır” dedi.

Sınır kapılarının açılmasıyla ekonominin canlanacağını ifade eden Deniz, pandemi öncesinde sınır kapılarından geçiş rakamlarının 4 milyona kadar çıktığını vurgulayarak, “Düşünün ki ülkeye deniz ve havayolu  ile gelen kişi sayısı 1 milyon 200’dür. Güney’den yapılan geçişler için bahsettiğim rakamlar ciddi oranlardır. Pandemi döneminde geçişler sıfırlandı. Esnaf için büyük kayıp. Kapıların bir an önce açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 29'A YÜKSELDİ"

KKTC’deki işsizlik oranlarına da değinen Deniz, işsizlik oranının 2020 yılı sonunda yüzde 10’ları aştığını belirterek, pandemi öncesi özel sektörde çalışan 130 bin kişi varken, bu rakamın 80 binlere indiğini söyledi.

Genç işsizlik rakamlarının da ciddi oranda arttığını söyleyen Deniz, “Genç işsizlik oranı yüzde 17’lerden 29’a yükseldi” diye konştu.

"İSTİHDAM KORUNMALI"

Pandemi döneminde tüm ülkelerin birinci önceliklerinin istihdamın korunması olduğunu kaydeden Deniz, “Çünkü bu devletin sorumluluğudur.Ülkemizde de sosyal sigortalı çalışanların işveren katkı payının devlet tarafından bir yıl süre ile karşılanması kararı bir önceki hükümet döneminde alınmıştı. Ancak UBP-YDP-DP hükümeti döneminde bu uygulama tırpanlandı, Haziran ayında da sona eriyor” diyerek, söz konusu desteğin ile işletmelerin istihdamlarını devam ettirmesi açısından önemini vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
KTTO Başkanı Turgay Deniz
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