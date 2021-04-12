Geçiş kapılarının salgın şartlarının elverdiği ölçüde açılması için mutabakata varıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın talimatları doğrultusunda, GKRY ile Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Özel Temsilci Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda, salgın koşullarının el verdiği ölçüde ve riski minimum seviyede tutabilecek sekilde, kara sınır geçişlerinin Koronavirüs salgını öncesi şartlara döndürülmesine yönelik, Kıbrıs Türk tarafının bir öneri yaptığını açıkladı.

BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın mevcudiyetinde yapılan söz konusu toplantıda, geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, Koronavirüs öncesi şartlarla açılması hususunda Rum tarafıyla mutabakata varıldığı belirtildi.

Bu amaca yönelik olarak, tarafların, Koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik, yürürlükteki mevzuatlarını uyumlaştırarak mümkün olacak en kısa sürede bir yol haritası oluşturup, tüm geçiş kapılarının açılmasına yönelik İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi'nin talimatlandırıldığı kaydedildi.

İki Taraflı Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesinin de, Koronavirüs salgınından ötürü iki tarafın da etkilenen ekonomisinin iş birliği yaparak, salgının olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yönelik çalışma yaptığı belirtilerek, "Bu bağlamda, normal şartlara dönülmesi için başlatılan çalışmaya, hükümetimizle eşgüdüm içinde kararlılıkla devam edilecektir" denildi.