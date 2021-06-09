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Geçişler ve müteahhitler!

Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...

09 Haziran 2021 Çarşamba 08:20
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Geçişler ve müteahhitler!

Çözülmesi gereken çok sorunumuz var…

Ama bugün ikisinden bahsetmek istiyorum…

-*-*-

Mesela birinci konu mu?

Güney – Kuzey arası geçişler konusu…

-*-*-

Mesela, İngiltere’den Larnaka veya Baf havaalanlarına gelen ya da gelecek olan

“Kıbrıslı Türkler”, KKTC’ye geçebilecek mi?

“KKTC vatandaşı olanlara kesinlikle sorun çıkarılmayacak” deniyor!

Peki “KKTC vatandaşı olmayanlara”?

-*-*-

KKTC vatandaşı olduğunu belgeleyen “kimlik” veya “pasaportu” olmayanlar ne yapacak?

-*-*-

Hadi bunu bir şekilde çözdük diyelim!

Peki, AB vatandaşı olmayan turistlerin geçişi ne olacak, nasıl olacak?

KKTC’de evi olan belki de 10 bin İngiliz var!

“Ercan’dan gelsinler” diyeceksiniz bilirim ve haksız da değilsiniz…

O zaman en önemli turist potansiyelimiz olan İngilizleri, Larnaka ve Baf’tan getiremezsek, Ercan’a kanalize edecek “reklam” veya “para” ya da “benzeri” gücümüz nedir?

-*-*-

Tüm bu sorunlar nasıl aşılır?

Veya benzer sıkıntıları nasıl aşacağız?

Örneğin, KKTC’deki “üçüncü ülke vatandaşlarının Güney’e geçişleri” meselesini!!!

-*-*-

Bunu aşmanın tek bir yolu vardır, “diplomasi!”…

Diplomasi denen mekanizmayı çok iyi çalıştırmamız gerekir!

-*-*-

Ve “uzlaşıcı olmak”tan geçen “tavır”…

-*-*-

Birleştirelim ikisini; “uzlaşıcı diplomasi” diyelim…

Veya “uzlaşmacı diplomasi” da olur!

-*-*-

Efendim; Geçitkale’deki tavrımızın açıklığa kavuşması gerekmeyecek mi?

Ve Maraş’taki tavrımızın yumuşaması hatta ayıptır söylemesi gerilemesi şart değil mi?

-*-*-

Vaaaay palikarya Serhat nedir senin yazdıkların?

Haydi troller; haydi bayrak yakıcı dönek amca, saldır!

-*-*-

Abi, abla, yenge, enişte, amca, dayı, dede, nene, buba ve ana; yazdıklarım hayatın gerçekleridir.

Siz eğer Maraş’ta veya bir çok konuda ileri seviyede kahramanlık yaparsanız, Rum tarafı yapmayacak mı?

-*-*-

Efendim, “illa ki geri adım atmak zorundasınız” dediğim yargısına varanları şimdiden tenzih ederim!

Yok öyle bir iddiam!

Kesinlikle yok!

Hatta, dilerseniz geçişleri bile kapatın!

-*-*-

Daha geçenlere kadar bu geçişlere zaten karşı değil miydiniz?

Şimdi, faşistlik sıralamasında kesinlikle ilk beşteki isimleriniz bile, esnafa yalakalık adına, “kapıları açalım Rumlar gelsin”ci olmadı mı?

-*-*-

Ama siz yine de diyorsanız ki, “Rum’a da, Rum’dan gelecek turiste de ihtiyacımız yoktur”; o zaman vurun Maraş’a, basın Geçitkale’ye!

-*-*-

Sonuçta bu meseleyi siz yürütüyorsunuz!

Veya başka taraftan Rum Yönetimi dediğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “bastıracak” kozlarınız varsa, ki olduğunu sanmıyorum; onları masaya sürün!

-*-*-

Değilse; uzlaşıcı, zeytin dallı, beyaz güvercinli tavır bence doğru olan tavırdır!

Aksi takdirde, bu sıkıntılı ortamda, turizmci, acenteci ve otelci ağlamaya devam eder!

-*-*-

Gelelim müteahhitler meselesine!

Bugünkü ikinci konumuza…

-*-*-

Efendim, yol ihalelerini Türkiyeli müteahhit alıyormuş!

Daha önce almıyor muydu?

Almadılar mı?

Şimdi mi aklınıza geldi?

Yoksa bazılarınızla, bazılarımızla ortaklık yapıldığında tamamdı, şimdi mi değil?

-*-*-

Ve sevgili ağlayan müteahhit kardeşlerim; Girne Hastanesi ihalesi iptal edilirken neredeydiniz?

O ihaleyi neden iptal ettirdiniz?

Neden “halkı” değil de sadece “kendinizi” düşündünüz?

Şimdi halktan destek mi istiyorsunuz?

-*-*-

Bu halk, 56 milyon TL’ye mal olacak ve 2020’nin sonunda bitirilecek hastaneyi ne zaman ve de kaça teslim alacağını bilmiyor!

Neden bilmiyor?

Çünkü, tüzük veya yasalara göre siz o ihaleye katılamadığınız için!

-*-*-

Şu anda da halkı ilgilendiren, yolların bir an önce bitirilmesidir; sizin iç kavgalarınız değildir!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Müteahhitler Birliği Başkanı sevgili Cafer Gürcafer dün Haber Kıbrıs’ta bir programa katıldı ve dedi ki; “Bu dönemde olabildiğince adil, olabildiğince toplumun menfaatlerine yardımcı adımlar atılması gerekirken, elimizdekilerini de alıyorlar. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Bu defa bu iş temize havale edilecek. Neticelendireceğiz”…

-*-*-

Toplumun menfaati mi?

Allah Allah!

Çok ilginç bir ifade!

Toplumun menfaati ha!

56 milyon TL’lik Girne Hastanesi ihalesini iptal ettirirken “kimin menfaati” vardı?

Ve Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı; ne oldu yeni hale?

Kaça çıkacaksınız?

Yeniden 56 milyon TL mi?

Üzgünüm ama bu ihaleyi çıktığınızda Sterlin 8 TL’nin altındaydı, şimdi 12.50’larda!

Dolar?

Euro!

Bir gaynar!

-*-*-

Elbette yolları bizim müteahhitler yapmalı!

Elbette toplum menfaati bunu gerektirir!

Hem yol erken bitsin, hem kendi insanımız kazansın, para burada kalsın!

Peki Girne Hastanesi’nde neden aynı tavrı sergilemediniz?

Oradaki müteahhitler düşmanlarınız mıydı?

Son Güncelleme: 09.06.2021 09:23
Anahtar Kelimeler:
Serhat İncirli
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