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Geçişlerde üçüncü doz aşısını olmayan kişilere test zorunluluğu getirildi

İki taraf arasındaki geçişlerde, üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırmamış olan kişilere test zorunluluğu getirildi.

20 Ocak 2022 Perşembe 20:22
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Geçişlerde üçüncü doz aşısını olmayan kişilere test zorunluluğu getirildi
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Kıbrıs’taki BM Sözcüsü, Sağlık Teknik Komitesi’nin dünkü değerlendirmesine dayanarak, adada iki taraf arasındaki geçişlerde epidemiyolojik durumun seviye 3 olmaya devam ettiğini açıkladı.

Ancak iki taraf arasındaki geçişlerde uygulanan önlemlerde bazı değişikliklere gidildiği de belirtildi.

Değiştirilmiş önlemler, 24 Ocak Pazartesi saat 09.00 itibarıyla geçiş kapılarında uygulamaya konacak

Kıbrıs’taki BM Sözcüsü tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, liderlerin 2 Haziran’da, iki tarafın geçişlerle ilgili Kovid-19 önlemlerini uyumlaştırma anlaşmasına göre, Teknik Sağlık Komitesi’nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu değerlendirmekte olduğu ve geçiş noktalarında uygun önlemlerin uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Komite’nin dünkü değerlendirmesine dayanarak, epidemiyolojik durumun seviye 3 (koyu kırmızı) olmaya devam ettiği ifade edilerek, 24 Ocak Pazartesi saat 09.00 itibarıyla geçiş kapılarında aşağıda belirtilen düzenlenmiş önlemlerin uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

AŞILARIN GEÇERLİLİK SÜRELERİ

“Seviye 3 (Koyu Kırmızı)

AstraZeneca, Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşıları tam doz olan kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra, 7 günlük negatif PCR veya hızlı test ile geçebilirler. Bu aşıların, ilk aşının son dozundan ya da hatırlatma dozundan sonra yedi aya kadar geçerlilik süresi bulunuyor.

Sinovac, Sinopharm, Sputnik ve ya Johnson&Johnson aşıları tam doz olan kişiler, ikinci doz (Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı)  aşılarından 14 gün sonra, 7 günlük negatif PCR veya hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler. Bu aşıların, ilk aşının son dozundan ya da hatırlatma dozundan sonra üç aya kadar geçerlilik süresi bulunuyor.

5-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR DA TEST İBRAZ EDECEK 

5 ve 11 yaş arası çocuklar, aşılanmamış öğrenciler ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük negatif PCR ya da hızlı test ile geçebilirler.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞISINI OLMAYANLARA TEST ZORUNLULUĞU

Aşısız olan kişiler, 12 yaş ve üzeri kişiler yanı sıra aşı olan ancak yukarıdaki durumlarda aşısının geçerlilik süresi dolup üçüncü doz aşısını olmamış aşılı kişiler, 72 saatlik negatif PCR testi ya da 48 saatlik negatif Antijen testini ibraz etmeleri gerekecek.

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