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Geçişlere yeni uygulama

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KKTC ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde bugün itibariyle kırmızı seviye uygulaması başladı...

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:24
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Geçişlere yeni uygulama

Sağlık Teknik Komitesi’nce alınan ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygulanacağını duyurduğu yeni kurallar uyarınca 3. seviyeye yani kırmızı seviyeye geçildi.

Bugün saat 10.00’dan itibaren kuzey ve güney arasındaki geçişlerde şu kurallar uygulanacak:

“Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. doz aşı) 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilecek.

Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilecek.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebilecek.”

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