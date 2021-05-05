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GEÇİTKALE-AKOVA ARASINDA FECİ KAZA!

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:02
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GEÇİTKALE-AKOVA ARASINDA FECİ KAZA!

Bugün saat 12:40 raddelerinde Ercan- iskele anayolu üzerinde Geçitkale’den Akova'ya seyir halinde bulunan EH 439 plakalı kamyon sürücüsü Mehmet Uyar (E-56 ), Niyazi Boransel yönetimindeki GD-068 plakalı aracın arkasında takılı olan LA 142 plakalı hayvan taşıyıcı aracın arka lastiğinin kopması sonucu ve araçta yolcu olarak bulunan Evan Markoz (E-14) kopan lastiğe bakmak için araçtan indiği sırada arkadan gelen kamyon duran araca çarparak çocuğun yaralanasına sebep oldu.

Olay yerine gelen ambulans ile 14 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak : MHA

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