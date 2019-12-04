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Geçitkale Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde gezi düzenledi

Geçitkale  Belediyesi,  “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” çerçevesinde, engelli bireyler için gezi düzenledi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:57
Geçitkale Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde gezi düzenledi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Geçitkale Belediyesi Engelsiz  Meclisi"yle düzenlenen gezide, engelli bireylerin gezip eğlenmesi sağlandı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise açıklamasında, engelli insanların sorunlarına sağlıklı ve kalıcı çözüm üretilmesinin el birliği ile gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Engellilere yönelik çabaların temel insani vazife olduğunu kaydeden Öztaş, engellilerin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanması gerektiğini belirtti.

Öztaş, “Bizler yerel yönetim olarak,  muhtelif yerlerde yapılan, devam eden alt ve üst yapı çalışmalarında engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemelere özen gösteriyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Geçitkale Belediyesi
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