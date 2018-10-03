Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97188
ALTIN
232.676
DOLAR
5.9994
STERLİN
7.8363
EURO
6.9129
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’

Geçitkale Belediyesi Engelli Meclis’i çalışmalarına başladı

Geçitkale Belediyesi Engelli Meclisi’nin çalışmalarına başladığı bildirildi. 

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:22
Geçitkale Belediyesi Engelli Meclis’i çalışmalarına başladı

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Belediyesi’nde Kadın Meclisi ve Çocuk Meclisi’nin ardından Engelli Meclisi ile birlikte üç meclis görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “Engelli vatandaşlarımızın tek çatı altında toplanması için Engelli Meclisi ile tek ses, tek yürek olup, engelleri el ele kol kola aşacağımıza inanıyorum. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, yaşamlarını daha da yaşanır kılmak adına kurulan Engelli Meclisi ile onların evlerinden çıkıp, sosyal hayatta yer almaları, bizlerin de hayatına anlam katacaktır” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Geçitkale BelediyesiEngelli Meclis’içalışmaGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denetimli serbestlikten 45 kişi yararlandı
Denetimli serbestlikten 45 kişi yararlandı
Aziz Kaya, projelerini anlattı
Aziz Kaya, projelerini anlattı
YKP: “Yasa Gücündeki Kararnameler derhal Meclis gündemine getirilmeli”
YKP: “Yasa Gücündeki Kararnameler derhal Meclis gündemine getirilmeli”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim