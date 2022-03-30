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Geçitkale Belediyesi'nde 3 milyon TL'lik seçim borçlanması!

Geçitkale bölgesi, belediyede yapılan 3 milyon TL’lik usulsüz borçlanma ile çalkalanıyor…

30 Mart 2022 Çarşamba 12:45
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Geçitkale Belediyesi'nde 3 milyon TL'lik seçim borçlanması!
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ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, belediye meclis üyeleriyle toplantı yapılmadan, karar defteri üyeden üyeye gezdirilerek, usulsüz borçlanmaya gidildi. 

Borçlanma miktarının üyelere söylenmemesi ve bu şekilde belediyenin borçlanması belediye meclis üyelerinin tepkilerine neden oldu. Bir üyenin borçlanma miktarını sorması ve cevap alamaması ise bardağı taşıran son damla oldu. 

Geçitkale Belediyesi’nin seçime 3 ay kala usulsüz bir şekilde, komite kurumadan ve toplantı yapılmadan 3 Milyon TL borçlanmaya gittiğinin öğrenilmesi üzerine iki belediye meclis üyesi imzalarının çekilmesi için dilekçe verdi. Belediyenin bu şekilde borçlanma gitmesi ise “Seçim yatırımı” olarak değerlendirildi.

Son Güncelleme: 30.03.2022 12:50
Anahtar Kelimeler:
Geçitkale Belediyesi
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