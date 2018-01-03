Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116052
ALTIN
159.288
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0871
EURO
4.5302
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Sivilceleri yok ediyor!
Sivilceleri yok ediyor!
Bakımlı olmanın 7 kuralı!
Bakımlı olmanın 7 kuralı
"Bu yemeği asla yalnız başınıza yemeyin"
"Bu yemeği asla yalnız başınıza...
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
banner37
banner34

Geçitkale Belediyesi'nden parklara büyük yatırım

banner35

Geçitkale Belediyesi toplamda 7'nci parkın yapımına başladı...

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:05
Geçitkale Belediyesi'nden parklara büyük yatırım
banner10

Geçitkale Belediyesi toplamda 7. parkın yapımına başladı. 

Çınarlı, Mallıdağ, Sütlüce, Nergsili, Geçitkale ve Geçitkale Kreş parkından sonra yine Geçitkale Arıdamı mahallesindeki parkın yapımına başlandı. Geçitkale Belediyesi son iki ayın içinde üçüncü parkın yapımına başladı. 

Belediye başkanı Hasan Öztaş yaptığı açıklamada; ‘’Bölgenin en büyük eksiği olan, hem çocukların hem de yetişkinlerin vakit geçireceği sosyal alanlar yaratmak için büyük gayret içindeyiz. Parklarımız çocuklara olduğu kadar yetişkinlerimiz içinde sosyal alnlar olmuştur. Tüm köylerimizde ve Geçitkalede bu yöndeki yatırımlarımız devam edecektir. Mallıdağ çocuk parkının finansmanı T.C Kalkınma ve Ekonomik işbirliği ofisi tarafından karşılnamakta olup, Nergisli çocuk parkının finasman desteğinin yarısı yine T.C Kalkınma ve Ekonomik işbirliği ofisi tarafından karşılanmıştır. Bunun yanında Geçitkale Belediyesi Mehmet Ali Aybar kreş parkı ve Geçitkaledeki parkımızın yapımı sponsor desteği ile yapılmıştır. Geri kalan parklarımız ise Geçitkale belediye bütçesinden sağlanan kaynaklarla yapılmıştır. Geçitkale Belediyesi kendisine ilke olarak ‘’Beşikten mezara tüm insanlarımıza yatırımı esas almıştır’’ dedi. 


 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Iskele genclik 2018-01-03 20:23:10

Güzel olmuş ama bunlar belediyelerin asli görevi olduğunu unutmayalim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çakıcı: "Tüm gençlerimiz üniversiteyi ücretsiz okuyacak"
Çakıcı: "Tüm gençlerimiz üniversiteyi ücretsiz okuyacak"
Erhürman: "Muhtarların belediyelerle ilişkileri geliştirilecek"
Erhürman: "Muhtarların belediyelerle ilişkileri geliştirilecek"
Lefkoşa Sosyal Sigortalar yarın da grevde
Lefkoşa Sosyal Sigortalar yarın da grevde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim