Geçitkale çemberi yakınlarında kaza!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Saat 18:45 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu üzerinde Geçitkale çemberi yakınlarında, Soroush AMANMOHAMMADI (E-32), yönetimindeki SG 757 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hakan RÜŞLÜ (E-27) yönetimindeki PF 660 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan PF 660 plakalı araç sürücüsü Hakan Rüşlü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, PF 660 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek Tilki (K-20) ile SG 757 plakalı araç sürücüsü Soroush AMANMOHAMMADI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mohamad Reza HONARVAR (E-45) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.