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Geçitkale'de yangın

15 Mayıs 2020 Cuma 14:29
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Geçitkale'de yangın

Gazimağusa'da Geçitkale köyü bölgesi merasında az önce başlayan yangın, ekili alanlarda rüzgarın etkisi ile hızla yayılıyor. Yangına Geçitkale itfaiyesi, Geçitkale belediyesi ekipleri yanında köy halkı traktör ve dozerlerle müdahale ediyor.

Geçitkale Belediyesi yangını söndürmek için yardım çağrısında bulundu.

Çiftçiler Birliği yangın ile ilgili bir çağrıda bulundu:

Geçitkale Batı girişinde Sarınc Restorant yakınlarında çıkan yangın için acil olarak traktör ve su tankeri olan araçların yardımına ihtiyaç var.

Son Güncelleme: 15.05.2020 14:35
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