Geçitkale, Hasan Başkan ile hizmetle tanıştı!

Geçitkale Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş ile Belediye Meclis Üyesi adaylarının 24 Haziran yerel seçimlerine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sütlüce köyünde dört yılda birçok projeye imza atan Hasan Öztaş, buraya düzenlediği ziyarette halkın yoğun ilgisi ile karşılandı. Dört yıl öncesine kadar hiçbir yatırımın olmadığı Sütlüce köyünde, köprü genişletmesinden çocuk parklarına, dere ıslahınından kaldırımlara, peyzaj çalışmalarından, çiçeklendirmelere, elektirik projelerinden mezarlık duvarlarının yapımına kadak birçok projeye imza atan Öztaş, yeni dönemde de hizmetlerin büyüyerek devam edeceğini söyledi.

YENİ DÖNEM PROJELERİ

Geçitkale Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş, yaptığı sohbetlerde 24 Haziran sonrasında da birçok projeyi hayata geçireceklerinin sözünü verdi. Sütlüce köyünün içinden geçen derenin taş duvarlarla yapılacağını, tüm yolların asfaltlama çalışmalarının biteceğini, ağıllar bölgesine su temininin sağlanacağını, açık alan spor kompleksinin ve cami yanındaki eski okulun restorasyonun yapılacağını belirtti.