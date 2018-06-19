Geçitkale, Hasan Başkan ile yürüdü!

Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Geçitkale’de 250’ye yakın kişi ile yürüyüş düzenledi. Broşür dağıtımı ve esnaf ziyaretleri yapılan etkinlikte, Başkan Hasan Öztaş ve Belediye Meclis üyesi adayları yeni dönem projeleri hakkında yurttaşlara bilgi verdi. Etkinliğe ayrıca Meclis Başkanı ve milletvekili Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekilleri Asım Akansoy ve Biray Hamzaoğluları, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri ile Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı. Bölgeye dört yılda yapılan elli bir projeden memnuniyet dile getiren Geçitkale halkı, Hasan Öztaş’a güvendiklerini ve tam desteklerinin devam edeceğini söyledi.

YENİ DÖNEMDE NELER YAPILACAK?

Dört yılda Geçitkale’de özellikle Atatürk Meydan projesi, Geçitkale Kültür Sanat Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi’ne 24 saat 112 acil servis hizmeti, Sağlık Merkezi’ne çevre düzenlemesi ve bunların yanında tüm kasabaya birçok çocuk parkı, dış mekan spor aletleri, engelli kaldırımları, asfaltlama çalışmaları, tüm derelere taş kaplamalar yapıldığını belirten Öztaş, pırıl pırıl bir belde yarattıklarını belirtti. Önümüzdeki dört yılda da çok önemli projelere imza atacaklarını belirten Hasan Öztaş, Olivium üretici pazarı, Olivia Arena spor kompleksi, Geçitkale düğün salonu ve çok amaçlı kullanım için amfi tiyatro ve Geçitkale Şehitlik Anıtı projelerinin en önemli projeleri olduğunu bunların yanında alt yapı çalışmalarınn da bitirileceğini belirtti. Geçitkale futbol sahasının da ihalesinin devlet tarafından bugünlerde tekrar açılacağını ve belde halkının ve spor klubünün bu imkanlardan yararlanacağını söyleyen Öztaş, Geçitkale Belediyesi’ni daha ileriye taşımak, çevre dostu bir belde yaratmak için çok çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Öztaş, halkın içinde halkla birlikte beldeyi en iyi yerlere getireceklerini, aklılarının fikrilerinin Geçitkale beldesi olduğunu söyledi.