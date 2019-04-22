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Geçitkale – Mallıdağ Anayolu'nda kaza!

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:30
Geçitkale – Mallıdağ Anayolu'nda kaza!
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Mallıdağ yolunda bugün meydana gelen büyük kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Polis Basın saat 10:30 sıralarında, Geçitkale – Mallıdağ Anayolu üzerinde, Petek Özgüner (K-32), yönetimindeki GG 911 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Selda Harutoğlu (K-48) yönetimindeki CU 126 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GG 911 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nilay Özgüner (K-11) ve Vedat Özgüner (E-3) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Mallıdağ
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