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Geçitkale - Mallıdağ arasında yangın

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş sabah saatlerinde Mallıdağ-Geçitkale arasında yangın çıktığını duyurdu.

01 Ağustos 2021 Pazar 09:30
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Geçitkale - Mallıdağ arasında yangın

Son dönemlerde yaşanan yangın olayları tedirginliğe neden oluyor.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bugün sabahın erken saatlerinde Geçitkale- Mallıdağ arasında yangın çıktığını duyurdu.   

"Sabah saatlerinde yine bir yangın felaketinden dönüldü" ifadeleri ile sosyal medya üzerinden yangının fotoğraflarını da paylaşan Başkan Öztaş, alevlerin yayılmadan kontrol altına alındığını belirtti.

Başkan Öztaş paylaşımında Geçitkale İtfayesi, Orman Dairesi, Belediye Personeli ve Mallıdağ halkına teşekkür etti.

Son Güncelleme: 01.08.2021 09:48
Anahtar Kelimeler:
Hasan ÖztaşYangın
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