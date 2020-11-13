Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri, pazar günü törenle anılacak.
Geçitkale Şehitler Anıtı önünde, saat 12.15’te başlayacak anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
Konuşmalar ve şiirlerin okunacağı tören, şehitler için dua okunmasının ardından, şehitlik ziyareti ile sona erecek.
GEÇİTKALE VE BOĞAZİÇİ ŞEHİTLERİ 15 KASIM PAZAR GÜNÜ ANILACAK
Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri, pazar günü törenle anılacak.
13 Kasım 2020 Cuma 10:28
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Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri, pazar günü törenle anılacak.