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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



Tatlısu Belediyesi’nin kapatılması hakkında konuşan Orçan, “20 yıllık bir görev dönemimiz var. Tatlısu baktığımızda 114 yıllık bir belediyedir. 1974 barış harekâtından sonra oluşturduğumuz yönetimde ilan edilen ilk 11 belediyeden birisidir. Bunu ortadan kaldırmaya çalışan öneriler ve önergeler var. Bu konuyu hükümete ve komiteye anlattık. Kuzeyde 114 yıllık bir belediye kalmış, 1974’ten bu yana o bölgede bir birikim var. Özellikle son 15 yıldır gelişim sağlayan bir bölge Tatlısu. Kâğıt üzerinde haritayla bu işi bağlayamazsınız. Büyük bir coğrafyadan, yüzde 80’i bakir bir alandan bahsediyoruz. 2025 vizyonumuzda bu bölgeye 3 bin yeni konut yapılmasını öngörüyoruz. Bunların çalışmasını uzmanlarla beraber yaptık. 2030 vizyonumuzu da ortaya koyduk. Bunları şehir planlamacıları ve mimarlar odasıyla görüştük ve bölgeye yatırım yapan iş insanlarımızla görüştük. Şuan da filli olarak 3500 nüfusumuz var. Yaz aylarında bu nüfus 6500’e çıkıyor. Hem yerli insanlarımız hem de yurt dışından gelen insanların talep ettiği bir bölge haline geldi. Birçok sebepten dolayı Tatlusu’yu terk eden insanların geri dönüş yaptığını görüyoruz. Çünkü ulaşım sorunları çözüldü ve insanlarımız geri dönmeye başladı. 8 yıllık projeksiyonumuzda bölgenin nüfusu 10 kat artacak. Siz nasıl böyle bir bölgeyi kapatacaksınız? 10 seneye kadar bu bölgede çarpık yapılaşmayı nasıl durduracaksınız? Geçitkale’de o bölgeyi nasıl yöneteceksiniz? Geçitkale ve Serdarlı ile benzeşen hiçbir noktamız yok. Dağın diğer tarafına gittiğinizde ekonomik olarak hayvancılık ve tarım üzerine yoğunlaşılıyor. Yaşam biçimleri farklı. Bir doku uyuşmazlığı olacak. Yakınlar kolay, uzaklar zor yönetilir. Tatlısu halkı 24 saat belediye başkanına ulaşabiliyor. Atayacağınız bir memur, belediye başkanı kadar hassas davranmaz halka. Belediye başkanı seçimle geldiği için çok daha hassas davranır. Tatlısu belediyesinin coğrafi anlamda ve fiziki anlamda baktığınızda kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir. Tatlısu da bütün altyapılar tamamlanmıştır. Turizm anlamında Tatlısu kadar yatırım yapan başka bir belediye yoktur. Tarihi değerlerine sahip çıkan bir belediyedir. Tatlısu belediyesi belediyecilikte artık farklı bir yapı ortaya koymuştur. Tüm bunların göz önünde bulundurulması gerekmektedir” dedi.