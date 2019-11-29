Geçitkale’de üreticilere aflatoksin semineri düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Geçitkale’de Hayvan Yemlerinde ve Sütlerde Bulunan Aflatoksin konusunda seminer düzenlenecek.

Bu çerçevede, 5 Aralık Perşembegünü saat 19.00’da Geçitkale’de Gençlik Kültür Merkezi’ndeProf. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafındanHayvan Yemlerinde ve Sütlerde Bulunan Aflatoksinilişkin seminer verilecek.

Dr. Zeliha İmamzade ise pire mücadelesi konusunda eğitim verecek.

Ayrıca Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ekibi tarafından SÜTEK’in işlevselliği ile ilgili sunum gerçekleştirilecek.

Seminer bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

(BRT/MAIL)