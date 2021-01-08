Geçitkale’deki korkunç olayda “GTA 5” detayı

Geçitkale’de, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun; annesi 48 yaşındaki Bengü Çobanoğlu ve babası 52 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu'nu uyudukları sırada tabanca ile öldürdükten sonra kendisini de vurması olayına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı...

Elde edilen bilgilere göre dün öğle saatlerinde evde, PlayStation (oyun konsolu) konusunda bir tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında, çocuğun abisine bıçak çektiği de elde edilen bilgiler arasında.

14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun, söz konusu oyun konsolunda en çok GTA 5 (Grand Theft Auto V) isimli video oyununu oynadığı öğrenildi.

Bahsi geçen oyun; içerdiği yoğun vahşet, sebepsiz yere cinayet işleme imkânı tanıması, küfürlü konuşmalar ve savunmasız kişilere uygulanan şiddet yüzünden, çocukların uzak tutulması gereken oyunları tespit etmekle görevli Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI) tarafından +18 bir oyun olarak belirlenmiş durumda.

Öte yandan çocuğun silah kullanmayı nereden öğrendiği de merak konusu halini alırken, babasının emekli asker olması ve cinayeti babasının tasarrufundaki silahla işlemesi dikkat çekiyor.

Haber - Kaynak : Kıbrıs Postası