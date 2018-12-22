Geçitköy'de kaza: 1 yaralı

Çamlıbel –yolunda bu sabah saat 09.15 sıralarında meydana gelen trafiksında 28 yaşındakiyaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgeye göre, PJ 326 plakalı seramik yüklü araç ile Geçitköy’e giden 28 yaşındaki Mahmut Şahin, viraja geldi esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağına çıkarak toprak sete çarpan araç ancak bu şekilde durabildi. Kaza sonucunda yaralanan Mahmut Şahin, ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin'in tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polis soruşturmasu sürüyor.