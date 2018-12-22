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Geçitköy'de kaza: 1 yaralı

28 yaşındaki Mahmut Şahin yaralandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:03
Geçitköy'de kaza: 1 yaralı

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Çamlıbel – Geçitköy yolunda bu sabah saat 09.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki Mahmut Şahin yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgeye göre, PJ 326 plakalı seramik yüklü araç ile Geçitköy’e giden 28  yaşındaki Mahmut Şahin, viraja geldi esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağına çıkarak toprak sete çarpan araç ancak bu şekilde durabildi. Kaza sonucunda yaralanan Mahmut Şahin, ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin'in tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili  polis soruşturmasu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
GeçitköyKazaPolisHaberMahmut ŞahinGündemKıbrıs
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