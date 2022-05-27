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Geçitköy’deki yangında bir kişi yaralandı; üç ev hasar gördü

Yaralının tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

27 Mayıs 2022 Cuma 19:07
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Geçitköy’deki yangında bir kişi yaralandı; üç ev hasar gördü

Geçitköy'de bugün çıkan ve soğutma çalışmaları halen devam eden yangında, söndürme çalışmalarına katılan bir kişi yaralandı; Tepebaşı'ndaki üç ev de hasar gördü. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangında ilk tespitlere göre yaklaşık bin dönümlük alandaki ağaçlar ve makilik alan yandı. Yangının Tepebaşı'nda bulunan bir siteye sirayet etmesi sonucu ise 3 ev yangından hasar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş ise dengesini kaybedip düşerek, karın bölgesine demir saplanması sonucu yaralandı.

Yaralınbın tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

Son Güncelleme: 27.05.2022 19:09
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