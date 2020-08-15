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"Geleceğimizi emin adımlarla, sağlam temeller üzerine inşa etmeliyiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 15 Ağustos 1974’te Taşkent-Terazi köyünde 83 Kıbrıslı Türkün katledilişlerinin 46. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:10
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"Geleceğimizi emin adımlarla, sağlam temeller üzerine inşa etmeliyiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 15 Ağustos 1974’te Taşkent-Terazi köyünde 83 Kıbrıslı Türkün katledilişlerinin 46. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. 

Sucuoğlu mesajında, yaşanan tüm acılardan ve yanlışlardan dersler  çıkararak,  geleceği emin adımlarla,   sağlam  temeller  üzerine inşa etme gerektiğini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle;
“Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te evlerinden toplanan Kıbrıs’lı Türkler Rumlar tarafından katledilmiş, yaşanan vahşet Kıbrıs’ın acı dolu tarihinde derin izler bırakmıştır.
Yaşanan tüm acılardan ve yanlışlardan  dersler  çıkararak  geleceğimizi emin adımlarla,   sağlam  temeller  üzerine inşa atmeliyiz. Genç nesillere aynı acıların bir daha yaşanmayacağı güçlü bir gelecek bırakmak boynumuzun borcudur.  Şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”

Son Güncelleme: 15.08.2020 14:02
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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