Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” kapsamında destek verdiği etkinlik, Küçük Kaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi yanındaki arazide hazırlanan parkurda yapıldı.

3 buçuk yaşından,10 yaşına kadar küçük sporcuların kayıt yaptırdığı etkinlikte, yarışçılar 50cc ve 70cc ATV ve Kros motorlarıyla yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki parkurda boy gösterdi. Her sporcu parkura sırayla ikişer kez çıkarken, her çıkışta üçer tur atıldı.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde, yarışa katılan tüm sporculara birer madalya ve başarı belgesi verildi.

Madalya ve belgeler, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderol, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyon İdari İşler Sorumlusu Mertcan Şoföroğlu, Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği Başkanı Hulus Eren ve HarleyDavidsonRiders Club (HDRC) adına Mehmet Ertepınar tarafından takdim edildi.

ÖNDEROL

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderol ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, yarışa, 3 buçuk yaşından 10 yaşına kadar çocukların katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amaçlarının yarış değil, çocuklara küçük yaşlardan motor sporlarını sevdirerek o disiplini almaları olduğunu kaydeden Önderol, etkinliğe katılan çocukların parkurda ortaya koydukları başarı ile bunun tüm güzelliklerini yaşadıklarını söyledi.

Önderol, etkinliği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülen “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” altında gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile çok verimli bir iş birliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

“Geleceğin Yarışçıları” etkinliğinin başarı ile gerçekleştirildiğini ifade eden Karaokçu, çocukların parkurda yaşlarına göre oldukça disiplinli hareket ederek, güzel bir performans ortaya koyduklarını, ailelerin de çocukları ile güzel zaman geçirdiklerini kaydetti.

Bu tür sporların çocukların özgüveninin artmasına ciddi katkılar sağladığının altını çizen Karaokçu, etkinliği büyük bir özveri ile hazırlayan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’na ve çocuklar ile ailelerine teşekkür etti.