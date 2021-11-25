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“Geleceğini Şekillendir” projesi başladı

Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nin (GİGEM) hazırladığı “Geleceğini Şekillendir” projesi başladı.

25 Kasım 2021 Perşembe 19:12
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“Geleceğini Şekillendir” projesi başladı
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Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde başlayan “Geleceğini Şekillendir” projesi kapsamında verilecek “Robotik programlama eğitimleri”, 7-11 yaş grubu çocuklara yönelik dört farklı şehirde hayata geçirilecek.

Projeye destek veren Telsim’in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter ve Cyprus Codes Koordinatörü Pembe Coşkuner de ilk eğitime katıldı.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta düzenlenecek eğitimler, çocukların eğlenceli aktiviteler eşliğinde, geleceğin en temel becerilerinden biri olan programlamayla tanışmalarını amaçlıyor.

Eğitimlerde, BBC Microbit ile Robotik Programlama kursları yapılacak ve BBC Microbit işlemcisi, kitronik robot ile trafik kiti donanımı kullanılacak.

Eğitimlere, 2 Aralık’ta Lefkoşa ve sonrasında da Gazimağusa ve Güzelyurt’ta devam edilecek.

Eğitimlere katılım için internet üzerinden başvuru kabul ediliyor. Tüm başvurular çevrimiçi olarak https://cypruscodes.com/robotik-kodlama-turu-kayit.html#kayit linkinden yapılabiliyor.

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