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Gelecek hafta aşı geliyor!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, önümüzdeki hafta Türkiye'den koronavirüs aşısı geleceğini ifade ederek, gelecek olan aşı miktarıyla toplumun çoğunun aşılanacağına dikkat çekti.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:32
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Gelecek hafta aşı geliyor!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katılarak, Koronavirüs salgınındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti’nden Koronavirüs aşısı geleceğini belirten Üstel, “Gelecek aşı miktarıyla toplumumuzun çoğu aşılanacak. 2021 yılının sonuna kadar bu hastalıkla mücadele devam edeceğiz, yaşam şartlarımızı ona göre ayarlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Renk kriterlerini uyguluyoruz”

Karantinasız girişlerde DSÖ’nün belirlediği renk skalasına göre hareket edileceğini bir kez daha yineleyen Üstel, “Dünyada koyu kırmızı ülkeler var eğer biz buradan turist kabul edersek, bu kişiler ülkeye karantinasız olarak girerlerse, ülkemizi tehlikeye sokarız. Dolayısıyla temkinli davranıyoruz. Renk kriterlerini uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“2021’de aşı diye bir problemimiz olmayacak”

Türkiye’nin aşı çalışmalarına da değinen Ünal Üstel, “Anavatan kendi aşısını üretmesiyle beraber aşıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağız. 2021’de aşı diye bir problemimiz olmayacak” dedi.

Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:48
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelKoronavirüs Aşısı
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