Gelecek Partisi Gündem Kıbrıs’a konuk oldu…

Türkiye’den Gelecek Partisi, KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştirdi ve parti heyetinin KKTC’deki temasları devam ediyor. 3 günlük gerçekleşecek olan ziyaret programında, Cumhuriyet meclisinde temsil edilen siyasi partilerle görüşecek olan Gelecek Partisi kurmayları, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Özdağ ve Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım, KKTC ziyaretlerinin kapsamı, KKTC-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs’ta çözüm konularında Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Programın tamamı: