"Gelecek yıl tam gün eğitime geçiliyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yasanın hayat bulacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu yasayla birlikte yapılması gereken çok iş olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, eğitim hizmetlerinde fırsat eşitliği, eğitimin devamlılığı, gereksinimlere göre değerlendirme ve eğitim alınması, bağımsız yaşam becerilerine erişim gibi unsurları bu yasanın sağlayacakları arasında saydı.

Gelecek yıl tam gün eğitime geçilirken özel eğitimde de tam gün eğitime geçileceğini aktaran Çavuşoğlu, destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tasarının madde madde ve bütününün görüşülmesine geçildi. Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.