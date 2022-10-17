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"Gelecek yıl tam gün eğitime geçiliyor"

Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi

17 Ekim 2022 Pazartesi 18:31
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"Gelecek yıl tam gün eğitime geçiliyor"



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yasanın hayat bulacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu yasayla birlikte yapılması gereken çok iş olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, eğitim hizmetlerinde fırsat eşitliği, eğitimin devamlılığı, gereksinimlere göre değerlendirme ve eğitim alınması, bağımsız yaşam becerilerine erişim gibi unsurları bu yasanın sağlayacakları arasında saydı.

Gelecek yıl tam gün eğitime geçilirken özel eğitimde de tam gün eğitime geçileceğini aktaran Çavuşoğlu, destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tasarının madde madde ve bütününün görüşülmesine geçildi. Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Anahtar Kelimeler:
Gençlik DairesiKuruluşGörev Ve Çalışma EsaslarıCumhuriyet Meclisi
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