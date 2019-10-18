Geleneksel Bağlıköy Palüze Günü etkinliği 20 Ekim’de

Bağcılığın yeniden geliştirilmesi gereğine dikkat çekmek ve bağ kültürünü canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin bu yıl 6. gerçekleştiriliyor.

Bağlıköy Eko Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek Paluze Günü etkinliği köy meydanında yer alacak.

10.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte gün boyunca paluze yapılacak, paluze, sucuk, köfter gibi üzüm ürünlerinin satışı yapılacak.

Kıbrıs’a özgü her türlü geleneksel ürünün de stantlarda yer alacağı etkinliğe yönelik olarak köyde hummalı çalışmalar yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Taner Kerimoğlu, köye canlılık kazandırmak ve bağcılığın yeniden gelişmesini sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatarak, herkesi Bağlıköy Paluze Günü’ne davet etti.

Bağlıköylü bayanlar da bu etkinliğin özellikle ev hanımlarına ekonomik kazanç sağladığına dikkati çekerek, bu sayede evde hazırladıkları el emeği ürünleri halkla buluşturma şansı yakaladıklarını belirttiler.

(BRT)