Geleneksel İskele Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında 24. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin dans gösterisi yer aldı.

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak sanatçı Mustafa Kubbittin seslendirdiği şarkılarla müzik ziyafeti sundu.

Gece İskele Belediyesi Halk dansları ekibinin gösterileriyle devam etti.

Türkiye, Arjantin, Şili, Kırgızistan, Kazakistan ve Kuzey Makedonya ekipleri de danslarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Ülkenin en köklü Festivallerinden olan İskele Festivali kapsamında bu akşam ise Halk Dansları kostüm defilesi ile bay ve bayan güzellik yarışması yer alacak.

(BRT)