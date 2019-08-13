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Geleneksel Lefke Şenlikleri Cuma günü başlayacak

Geleneksel Lefke Şenlikleri 16 Ağustos Cuma günü düzenlenecek törenle başlayacak

13 Ağustos 2019 Salı 14:05
Geleneksel Lefke Şenlikleri Cuma günü başlayacak

Lefke Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 25 Ağustos tarihine kadar sürecek Lefke Şenlikleri`nde çeşitli etkinlikler yer alacak.
Lefke Şenlikleri, saat 18.00’de yapılacak anma töreni ile başlayacak; 19 Ağustos Pazartesi günü saat 18:00`de ise Lefke Kaymakamlık binası önünden hareket edilerek, Festival Açılış Kortej yürüyüşü gerçekleşecek. 
Açılış kortejinin konser alanına ulaşmasının ardından şenlikte, “Kurtalan Ekspres” sahne alacak.
“DOĞUDAN, BATIYA, GÜNEYDEN, KUZEYE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, şenliklerin  yıllardır büyük bir coşku ile devam ettiğini kaydetti ve “doğudan, batıya, güneyden, kuzeye” tüm halkı şenliğe davet etti.
Şenlikte yediden yetmişe herkesin katılabileceği etkinliklerin olduğunu ifade eden Kaya, şenliğin Anma Töreni ile başlayacağını ve şenlik boyunca her gün farklı etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.
AZİZ KAYA: ‘’ KURTALAN EKSPRES KONSERİ İLE DEVAM EDECEK’’
Kaya, Grup SOS konseri ile başlayan Lefke Şenlikleri`nin açılış yürüyüşünün ardından, Kurtalan Ekspres konseri ile devam edeceğini ifade etti.
‘’KIBRISLI SANATÇILAR SAHNE ALACAK’’
Başkan Kaya, Kıbrıs`ın sevilen  sanatçılarına  büyük önem verdiklerini de söyledi ve bu çerçevede, Grup Lefka, Grup SOS, Serap Sonerler, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası,  Ersan Karaç, Kıbrıs Müzik Yolcuları , ve Grup PassNote konserlerinin olacağını kaydetti.
“CEM KARACA GECESİ DÜZENLENECEK”
Şenliklerde, Anadolu Rock müziği denilince akla gelen ilk isimlerden Cem Karaca anısına bir etkinlik gerçekleşecek. Etkinlik 25 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da düzenlenecek.
“3. LEFKE RALLİSİ`NE START VERİLECEK”
Birçok sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleşeceği şenlik 25 Ağustos Pazar günü, Balon Balığı Yakalama Yarışması, Golf Turnuvası, 3. Lefke Rallisi, Streetball Turnuvası ve Cem Karaca gecesi ile son bulacak.
17 ve 18 Ağustos tarihleri arasında festival alanı  açık olacak ve, şenlikler boyunca seramik sanatçısı Leman Cankat’ın seramik atölyesi aktif olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Lefke Şenlikleri
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