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GELENEKSEL OĞUZ ÖZYALÇIN KLASİK OTOMOBİL RALLİSİ İPTAL EDİLDİ

Bu Yıl 8.’si Düzenlenecek Olan Geleneksel Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi Pandemi Süreci Nedeniyle Organizatörlerin Aldığı Kararla İptal Edildi.

29 Eylül 2020 Salı 14:05
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GELENEKSEL OĞUZ ÖZYALÇIN KLASİK OTOMOBİL RALLİSİ İPTAL EDİLDİ

Özyalçın Group Of Companies’ten yapılan açıklamaya göre:

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün üyesi olan Rahmetli Oğuz Özyalçın’ın anısına her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’nin 8.’si, bu yıl pandemi süreci nedeniyle iptal edilmiştir.

Oğuz Özyalçın anısına, Özyalçın Group Of Companies olarak koronavirüs ile mücadele sürecinde, ülkemizin ve toplumumuzun iyileşmesine destek olmak adına Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sağlık ekipmanları bağışı yapılmıştır.

Hastane Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci’ye teslim edilen sağlık ekipmanları listesi şöyledir:

-1 Adet 12 Kanallı EKG Cihazı

-1 Adet Hastabaşı Monitörü

-5 Adet Dentac Ultraface Yüz Siperliği

-5 Adet 6 Parçalı Cerrahi Dikiş Seti

-5 Adet Kan Şeker Ölçüm Cihazı

-10 Adet Parmak Tipi Pulse Oksimetre

-2 Adet Manuel Tansiyon Aleti

-5 Adet Temassız Ateş Ölçer

Sizlerde bu mücadelenin bir parçası olmak isterseniz Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin CT46 1200 0027 0000 0000 0053 4093 IBAN numaralı hesabına bağışta bulunabilir ve katkı sağlayabilirsiniz.

El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyor, bu vesile ile ülkemizin kıymetli sağlık çalışanlarına, bizlere umut ışığı oldukları ve büyük bir özveriyle çalıştıkları için minnetlerimizi sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Son Güncelleme: 29.09.2020 14:14
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