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Gelener: "İşbilmezlik ve ciddiyetsizlik"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) "ülkeye istikrar getireceğiz" diyenlerin hükümet ettikleri sürede istikrar sağlayabildikleri tek şeyin işsizlik, enflasyon, pahalılık, zamlar ve yoksullaşma olduğunu savundu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:55
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Gelener: "İşbilmezlik ve ciddiyetsizlik"


KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, 3 Ağustos günü on altı sendika olarak asgari ücret, Göç Yasası ve vergi dilimlerinin düzenlenmesiyle ilgili yazılı talepleri Maliye Bakanı Alişan Şan’a ilettiklerini, aradan geçen üç haftada "teknik çalışma" yapıldığının iddia edilip, sürecin sonunda iki sayfalık yazılı talebe cevap olarak üniversite sınıfı kadrolara 100 TL ek brüt artış önerisiyle gelindiğini kaydetti. Gelener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon ve döviz karşısında gün geçtikçe eriyen ücretler çalışanların yoksullaşmasına sebep olurken, çalışanlar patronlardan daha yüksek oranda vergi öderken, 2011 yılından beri 'eşit işe eşit ücret' ilkesi yerle bir edilmişken, asgari ücret komisyonu, belirlenecek olan asgari ücretin ülkedeki yaygın ücret haline geldiği gerçeğini dikkate almıyorken, özel sektörde sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmayıp, ülke asgari ücretliler toplumu haline gelirken, sermayedarlara sunulan son derece yaygın ve cömert muafiyetler, istisnalar, vergi afları ve indirimlerinden vazgeçilmezken, kaynaklar yandaşlara aktarılırken, görevden alma ve atamalar son hızla devam ederken, sendikalara yapılan bu öneri en kibar tabiriyle iki anlama gelmektedir: iş bilmezlik ve ciddiyetsizlik."

Gelener, "pembe tablolar çizmeyi alışkanlık haline getiren" hükümeti bir kez daha uyardıklarını; 2023 bütçesi ve gelir vergisi dilimleri belirlenirken halkın faydasına ciddi ve somut önlemler almaya çağırdıklarını ifade ederek, "KTÖS olarak diğer sendikalarla birlikte, eşit işe eşit ücret ve vergide adalet taleplerimiz karşılık buluncaya dek mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz." dedi.

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