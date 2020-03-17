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“Gelenlerin de gidenlerin de çoğunluğu öğrenci”

Ülkedeki gelişmelerin ardından Ercan Havaalanı ve Liman’da görülen yolcu yoğunluğunun ‘çoğunluğu’ öğrenci.

17 Mart 2020 Salı 15:27
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“Gelenlerin de gidenlerin de çoğunluğu öğrenci”

Ülkedeki gelişmelerin ardından Ercan Havaalanı ve Liman’da görülen yolcu yoğunluğunun ‘çoğunluğu’ öğrenci…

Hem ülkeye gelişlerde hem de ülkeden çıkışlarda çoğunluğun öğrenci yolcu olduğu kaydedildi. 

Ülkeye girişlerde ciddi anlamda azalma olduğunu belirten Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, çıkışların ise yoğun olarak devam ettiğini belirtti.

Ülkeye giriş-çıkış yapan yolcu sayısına ilişkin net bir verinin henüz bulunmadığını ifade eden Sofi, “Yolcular da uçuşlar da anlık olarak değişiyor oldu. Tüm birimler fedakârca, insanüstü çalışıyor.” dedi.

“Her şeye rağmen hayati hizmetlerimize devam ediyoruz”

Sivil Havacılık Dairesi’nde son 15 gün içinde yurt dışında bulunan personelin ev gözetiminde bulunduğunu anlatan Sofi, “Normal mesai personeli dönüşümlü olarak görev yapar, vardiyalardaki personel ise ama kadro göver başındadır. Önemli bir miktar elemanımız evde fakat her şeye rağmen hayati hizmetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenidüzen

Son Güncelleme: 17.03.2020 17:08
Anahtar Kelimeler:
Sivil Havacılık DairesiErcan Havaalanı
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Gibri 2020-03-17 17:13:46

Zaten okula % 10 katılımınız var gidin boşuna trafikte yoğunluk yaşanmasın . Tek faydanız kumarhane ve Bahis ofislerine .

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