Gelibolu İlkokulu öğrencileri Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi

Gelibolu İlkokulu öğrencileri de öğretmenleriyle meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Pembe balonlar ve pankartlarla okuldan başbakanlık ışıklarına yürüyen çocuklar meme kanserine dikkat çekti.

Gelibolu İlkokulu Müdürü Gökmen Bolkan, etkinlikte çocukları halkla bütünleştirerek, halkın meme kanserine olan farkındalığını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğretmelerin sınıflarda çocukları bilgilendirdiğini kaydeden Gökmen Bolkan, bu yolla ailelerin de dikkatinin çekildiğini belirtti.

Bolkan, “Çağımızın çok önemli sorunlarından bir tanesi kanser. Zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Ülkemizde de gün geçtikçe artan kanser olayına, meme kanserine dikkat çekeceğimiz bir etkinliği düzenledik” dedi.

(BRT)