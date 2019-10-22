Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Gelibolu İlkokulu öğrencileri Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi

1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliklerle sürüyor.

22 Ekim 2019 Salı 12:02
Gelibolu İlkokulu öğrencileri Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi

Gelibolu İlkokulu öğrencileri de öğretmenleriyle meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Pembe balonlar ve pankartlarla okuldan başbakanlık ışıklarına yürüyen çocuklar meme kanserine dikkat çekti.

Gelibolu İlkokulu Müdürü Gökmen Bolkan, etkinlikte çocukları halkla bütünleştirerek, halkın meme kanserine olan farkındalığını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğretmelerin sınıflarda çocukları bilgilendirdiğini kaydeden Gökmen Bolkan, bu yolla ailelerin de dikkatinin çekildiğini belirtti.

Bolkan, “Çağımızın çok önemli sorunlarından bir tanesi kanser. Zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Ülkemizde de gün geçtikçe artan kanser olayına, meme kanserine dikkat çekeceğimiz bir etkinliği düzenledik” dedi.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
GeliboluHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, YÖDAK yetkililerini kabul etti
Akıncı, YÖDAK yetkililerini kabul etti
Çakıcı, şans oyunları yasa tasarısının ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi
Çakıcı, şans oyunları yasa tasarısının ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi
Özyiğit, okullarda süt dağıtımının durdurulmasının nedeninin açıklanmasını istedi
Özyiğit, okullarda süt dağıtımının durdurulmasının nedeninin açıklanmasını istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim