Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98684
ALTIN
191.678
DOLAR
4.6156
STERLİN
6.1694
EURO
5.3977
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

"Gelinim hediye etti"

Mağusa’da Halise Daşkın isimli kadın geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde temizliğe gittiği evden 5 parça ziynet eşyası ile 1 bayan parfümü sirkat ettiği iddiasıyla şikayet üzerine önceki gün tutuklandı.

05 Haziran 2018 Salı 09:19
"Gelinim hediye etti"

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da Halise D. isimli kadın geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde temizliğe gittiği evden 5 parça ziynet eşyası ile 1 bayan parfümü sirkat ettiği iddiasıyla şikayet üzerine önceki gün tutuklandı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Halise D. aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, sirkat ettiği iddia edilen parfüm evinde bulundu. Sirkat edildiği iddia edilen ziynet eşyaları ise aranıyor.

Şikayet üzerine tutuklandı

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Halise D.’ın, 18 Mayıs tarihinde müşteki Meryem Ataoğlu’na ait eve para karşılığında temizlik yapmak amacıyla gittiğini söyledi. Zanlı Halise D.’nin temizlik yaptığı esnada müştekiye ait 5 ayrı parçadan oluşan muhtelif şekil ve ebatlardaki ziynet eşyalarını ve 1 adet parfümü sirkat ettiğini açıklayan Yıldırım, olayın polisin bilgisine 3 Haziran tarihinde geldiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Yıldırım, zanlının evinde yapılan aramada müştekiye ait evden sirkat edilen 1 adet parfümün bulunduğunu ifade ederek, parfüm hakkında izahat istendiğinde zanlının, gelininin kendisine hediye ettiğini beyan ettiğini ancak zanlının gelininden yapılan soruşturmada ise zanlının vermiş olduğu beyanın yalan olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlının yalan beyan verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Yıldırım, konu parfümü 18 Mayıs tarihinde müştekiye ait evden çöplerle birlikte dışarıya çıkardığı esnada “nasıl olsa atılacak” diye düşünüp alarak çantasına koyduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve ziynet eşyalarının arandığını belirten Yıldırım, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Halise D.’ın  tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Son Güncelleme: 05.06.2018 09:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertoğlu: “Asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim”
Sertoğlu: “Asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim”
Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü'nü kazandı
Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü'nü kazandı
Sandık yerleri ve sandık numaraları duyuruldu
Sandık yerleri ve sandık numaraları duyuruldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim