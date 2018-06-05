"Gelinim hediye etti"

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da Halise D. isimli kadın geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde temizliğe gittiği evden 5 parça ziynet eşyası ile 1 bayan parfümü sirkat ettiği iddiasıyla şikayet üzerine önceki gün tutuklandı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Halise D. aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, sirkat ettiği iddia edilen parfüm evinde bulundu. Sirkat edildiği iddia edilen ziynet eşyaları ise aranıyor.

Şikayet üzerine tutuklandı

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Halise D.’ın, 18 Mayıs tarihinde müşteki Meryem Ataoğlu’na ait eve para karşılığında temizlik yapmak amacıyla gittiğini söyledi. Zanlı Halise D.’nin temizlik yaptığı esnada müştekiye ait 5 ayrı parçadan oluşan muhtelif şekil ve ebatlardaki ziynet eşyalarını ve 1 adet parfümü sirkat ettiğini açıklayan Yıldırım, olayın polisin bilgisine 3 Haziran tarihinde geldiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Yıldırım, zanlının evinde yapılan aramada müştekiye ait evden sirkat edilen 1 adet parfümün bulunduğunu ifade ederek, parfüm hakkında izahat istendiğinde zanlının, gelininin kendisine hediye ettiğini beyan ettiğini ancak zanlının gelininden yapılan soruşturmada ise zanlının vermiş olduğu beyanın yalan olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlının yalan beyan verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Yıldırım, konu parfümü 18 Mayıs tarihinde müştekiye ait evden çöplerle birlikte dışarıya çıkardığı esnada “nasıl olsa atılacak” diye düşünüp alarak çantasına koyduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve ziynet eşyalarının arandığını belirten Yıldırım, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Halise D.’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.