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Gelinim Olur musun ile ünlenmişti... Kötü haber...

Adını ilk olarak yıllar önce katıldığı evlilik programı 'Gelinim Olur musun?' ile duyuran damat adayı Caner Toygar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Şimdilerde atv'de ekrana gelen Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar beyninde kitle görüldüğünü ve mr çektireceği bilgisini paylaştı.

31 Mayıs 2022 Salı 16:03
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Gelinim Olur musun ile ünlenmişti... Kötü haber...

Bir dönem taliplerini aramak için ekrana çıkan ve Gelinim Olur musun? yarışmasında kafasında kırdığı bardakla hafızalara kazınan damat adayı Caner Toygar sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu.

Nisan 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren ancak 6 ay sonra boşanma kararı alan ve hayatına bekar olarak devam eden Caner Toygar, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile sevenlerini endişelendirdi.

350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Toygar, ''Yarın beynimdeki görünen kitle ilaçlı mr çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı. Toygar paylaşımının açıklama kısmına ise ''Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum mr çekildi ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı mr çekilecek umarım kötü birşey çıkmaz..'' notunu düştü.

Caner Toygar'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

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