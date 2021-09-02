Gelir ve Vergi Dairesi’nde pozitif vaka...

Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Merkez Şubesine koronavirüs paniği yaşanıyor.

Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’nde çalışan bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.

Veznede görevli personelin bir çok çalışan ve vatandaş ile temaslı olduğu öğrenildi.

Daire müdürü dahil bir çok kişi ile temaslı olduğu öğrenilen memurun tüm temaslıları dün gece ve bugün dahil PCR testler yapmaya gittiler ve sonuçları beklenmekte.

Maliye Bakanlığı ve Gelir ve Vergi Dairesi veznenin kapanmayıp vatandaşa hizmet verilebilmesi açısından Güzelyurt ve Gazimağusa şubelerinden personel Lefkoşa‘ya çağırıldı ve veznede işlemler yapılmaya devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs Objektif