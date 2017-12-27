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Gelir ve Vergi Dairesi’nden yetkili matbaa sözleşmesi duyurusu

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"Yetkili Matbaa Sözleşmesi"nin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren daire tarafından düzenlenmeye başlanacağı belirtildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:12
Gelir ve Vergi Dairesi’nden yetkili matbaa sözleşmesi duyurusu
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Gelir ve Vergi Dairesi ile yetki almak isteyen matbaalar arasında imzalanması gereken "Yetkili Matbaa Sözleşmesi"nin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren daire tarafından düzenlenmeye başlanacağı belirtildi. 

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı tarafından yapılan açıklamada, yetki almak isteyen matbaaların aşağıda belirtilen belgeler ve işletme mührü ile 31 Ocak 2018 tarihine kadar Gelir ve Vergi Dairesi'ne müracaat etmesi gerektiği kaydedildi. 

Gerekli belgeler şunlar: 

“Yürürlükteki aylık asgari ücret tutarı kadar Banka Teminat Mektubu (Vade hitamı 31 Aralık 2018 olacak şekilde) Karakter Belgesi (Polis Genel Müdürlüğünden) Damga Pulu (Sözleşme sureti için)
Vergi Borcu Yoktur Belgesi (Bağlı olduğu GVD Şubesinden)”

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