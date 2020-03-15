“Gelişmelere bağlı olarak sokağa çıkma yasağı olabilir”

Koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar, zorunlu olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, gelişmelere bağlı olarak kısmi ya da tam sokağa çıkma yasağı kararı da alınabileceğini söyledi.