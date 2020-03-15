“Gelişmelere bağlı olarak sokağa çıkma yasağı olabilir”

Koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar, zorunlu olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti.
Başbakan Tatar, gelişmelere bağlı olarak kısmi ya da tam sokağa çıkma yasağı kararı da alınabileceğini söyledi.
Kısmen olması daha mantıklı o zaman ihtiyaçlar karşılanır en azından
Sokağa çıkma yasağı olursa yiyecek içecek nasıl temin edeceğiz bence belli saatlerde olmalı
Aklınızın kör tepesi iç savaş çıkarmaya niyetiniz var sizin ondan sonra oy bekleyin hamama gidin
koyun yasagı ben evımden cıkmıyorum acıl durumlar ıcın ımkan saglayan marketler var hıc olmadı arar getırtırım 14 gunde ölmeyız ya cıkmasın kımse ölmesın dagılmasın kktc
Hani da be sokağa çıkma yasağı "ASLA" gelmeycekdi. Palavradan başga hiçbir işe yaradığın yok Ers