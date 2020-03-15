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“Gelişmelere bağlı olarak sokağa çıkma yasağı olabilir”

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaparak, gelişmelere bağlı olarak kısmi ya da tam sokağa çıkma yasağı kararı alınabileceğini söyledi.

15 Mart 2020 Pazar 16:52
5069 Okunma
“Gelişmelere bağlı olarak sokağa çıkma yasağı olabilir”

Koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar, zorunlu olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, gelişmelere bağlı olarak kısmi ya da tam sokağa çıkma yasağı kararı da alınabileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarSokağa Çıkma YasağıKKTC Koronavirüs
Yorumlar
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??? 2020-03-15 17:00:12

Kısmen olması daha mantıklı o zaman ihtiyaçlar karşılanır en azından

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??? 2020-03-15 16:57:31

Sokağa çıkma yasağı olursa yiyecek içecek nasıl temin edeceğiz bence belli saatlerde olmalı

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Ayse 2020-03-15 17:37:19

Aklınızın kör tepesi iç savaş çıkarmaya niyetiniz var sizin ondan sonra oy bekleyin hamama gidin

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rmadan 2020-03-15 17:40:27

koyun yasagı ben evımden cıkmıyorum acıl durumlar ıcın ımkan saglayan marketler var hıc olmadı arar getırtırım 14 gunde ölmeyız ya cıkmasın kımse ölmesın dagılmasın kktc

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Mandrezli 2020-03-15 18:58:29

Hani da be sokağa çıkma yasağı "ASLA" gelmeycekdi. Palavradan başga hiçbir işe yaradığın yok Ers

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