Gemi Batıyor!

Merkezi hükümet, sadece kendi oturduğu yerden halka bakmaya devam ederse ve oradan çözüm bulmaya çalışırsa, bu gemi dibe çökmeye devam edecek.

Nasıl bir düşünce yapısıdır anlamış değilim.

Bu memleketin en büyük zenginliği çok kapsamlı ve güçlü meslek odalarına sahip olmasıdır.

Bakıyoruz hükümetlerin çalışmalarına, ben yaparım olur mantığı üst seviyede.

Bu memlekette bilimsel raporlar ve veriler açık ortadayken neyin kafasını yaşıyoruz anlamış değilim.

Bilimsel rapor ve verilerin bize göstereceği yolu izlesek, hiçbir sıkıntımız kalmayacak.

Yine buna ek olarak; Tarımsal çalışmalar, Ekonomik kalkınma planları, Şehir planlama çalışmaları, Eğitim sorunları gibi tüm konular ile ilgili az da olsa birçok rapor vardır.

Neden hükümet edenler bunları es geçiyor?

Planlama yaparken, veri ile hareket etmenin kime ne kaybı olacaktır?

Aksine birçok faydası olacaktır. Ve nedense bu çalışma kimsenin işine gelmiyor.

Son günlerde Belediye verimliliği, yerelden genele hizmet, mahalli yapılanma gibi süslü sözlerle dayatılan ‘’Belediyeler Reformu’’ da bunun en somut örneğidir.

Yıllardır süren sorunları, önümüzde daha geniş alanda çalışma fırsatı varken oldubittiye getirmek, sonrasında büyük sorunlar çıkaracaktır.

Bu kafayla bu gemi BATAR!

Ve bu gemi batarsa, herkes gidecek.

Kaldı ki halk, bu ve buna benzer dayatmaları da, saçmalıkları da istemiyor. Bunu somut olarak da sokakta, farklı platformlarda dile getiriyor.

Yasa, tüzük ve çalışmalar kapsamlı planlama ister. Etkin ve daha hızlı çalışma isterseniz herkesi işin içine katmak zorundasınız.

Evet, gemi su aldı gidiyor. Ve bu gemi batarsa, bir daha çıkmaz.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.