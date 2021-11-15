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Gemi gecikti, yakıt tükendi!

Akaryakıt getiren gemi hava koşullarından dolayı gecikince bazı istasyonlarda eurodizel ve 95 oktan çeşitlerinde sıkıntı yaşanıyor...

15 Kasım 2021 Pazartesi 10:54
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Gemi gecikti, yakıt tükendi!
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Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET)’e ait akaryakıt gemisinin adaya gelişi hava şartlarından dolayı 4 gün gecikti, bazı istasyonlarda 95 oktan benzin ile Euro Diesel stokları tükendi.

K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin, akaryakıt taşıyan geminin bugün adaya ulaşacağını, 4-5 bin akaryakıtın da temin edileceğini aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan İşimtekin bazı bayilerde 95 oktan benzin ve Euro Diesel stokunun bittiğini ancak çoğunda yeterli akaryakıtın olduğunu, endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan ise “K-PET’in satabileceği yakıt ellerinde kalmadığı için sorun yaşanıyor” dedi.

Fidan, kimi istasyonların kendi imkanlarıyla soruna çözüm bulmaya çalışarak, Al-Pet’ten yakıt aldığını söyledi.

Kaynak: Yenidüzen

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