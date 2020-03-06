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Gemi kaptanı tutuklandı!

Gazimağusa'da 3 bin ton demir yüklü olan gemide sahtekarlık

06 Mart 2020 Cuma 15:49
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Gemi kaptanı tutuklandı!

Gazimağusa’da M.H.S.’nin (E-63) kaptanı olduğu ve yaklaşık 3 bin  ton demir yüklü olan Lady Maria isimli geminin ismi ve seri numarasının, yolculuk sırasında gemi sahibinin bilgisi dahilinde değiştirilerek sahte belge düzenlendiği ortaya çıkarıldı.

Geminin Gazimağusa Limanı’na giriş yaptıktan sonra, demir yükünün KKTC’de faaliyet gösteren bir firmaya teslim edileceğine dair sahte düzenlenmiş manifestolarla birlikte Liman Başkanlığı’na verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü ve söz konusu demirlerin de başka bir şahıs tarafından 1 milyon 238 bin 528 dolar karşılığında bir şirkete satılmak suretiyle sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edildi.

Gemi kaptanı M.H.S. tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
GemiGazimağusa LimanıGazimağusa
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