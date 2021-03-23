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Gazimağusa limanında demirli Kayalp isimli yük gemisinde görevli bir personelin dün Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan PCR testinin pozitif çıkmasının ardından bugün aynı gemide yapılan taramada 2 personelin daha pozitif çıkmasının ardından gemideki vaka sayısı 3'e yükseldi.

İlk çıkan vakanın gemiden çıkıp karantinaya girmeden tek başına Devlet Hastanesi’ne gitmesi ise vatandaşlar arasında huzursuzluğa neden oldu. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından "Nasıl oluyor da bu kişi tek başına limandan çıkıp hastaneye gidiyor? Test sonucu çıkana kadar kimlerle temas etti belli değil. Karantinasız limandan çıkışına nasıl izin verilebilir?" diye soran vatandaşlar yetkililerin bir an önce konuya açıklık getirmesini bekliyor.