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Gemideki vaka sayısı 3'e yükseldi. 

Vatandaşlar yetkililerin bir an önce konuya açıklık getirmesini bekliyor.

23 Mart 2021 Salı 18:35
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Gemideki vaka sayısı 3'e yükseldi. 

Gündem Kıbrıs Özel
 

Gazimağusa limanında demirli Kayalp isimli yük gemisinde görevli bir personelin dün Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan PCR testinin  pozitif çıkmasının ardından bugün aynı gemide yapılan taramada 2 personelin daha pozitif çıkmasının ardından gemideki vaka sayısı 3'e yükseldi. 

İlk çıkan vakanın gemiden çıkıp karantinaya girmeden tek başına Devlet Hastanesi’ne gitmesi ise vatandaşlar arasında huzursuzluğa neden oldu. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından "Nasıl oluyor da bu kişi tek başına limandan çıkıp hastaneye gidiyor? Test sonucu çıkana kadar kimlerle temas etti belli değil. Karantinasız limandan çıkışına nasıl izin verilebilir?" diye soran vatandaşlar yetkililerin bir an önce konuya açıklık getirmesini bekliyor.

Son Güncelleme: 23.03.2021 19:40
Anahtar Kelimeler:
KayalpPozitif Vaka
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