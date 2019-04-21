Gemikonağı-Güzelyurt Anayolu üzerinde trafik kazası...

Gemikonağı - Güzelyurt anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasinda 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, saat 15.00 sıalarında İbrahim Özyüksel (E-43), yönetimindeki LN 226 plakalı araçla Gemikonağı istikametinden Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy yakınlarında önce yolun solundan bankete düşüp ardından kontrolsüzce sağ şeride geçip, yolun sağından çıktı ve telefon direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İbrahim Özyüksel kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yapılan İlk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.