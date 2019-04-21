Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Gemikonağı-Güzelyurt Anayolu üzerinde trafik kazası...

21 Nisan 2019 Pazar 09:16
Gemikonağı-Güzelyurt Anayolu üzerinde trafik kazası...
banner44

Gemikonağı - Güzelyurt anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasinda 1 kişi yaralandı.

banner41
Polisin açıklamasına göre, saat 15.00 sıalarında İbrahim Özyüksel (E-43), yönetimindeki LN 226 plakalı araçla Gemikonağı istikametinden Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy yakınlarında önce yolun solundan bankete düşüp ardından kontrolsüzce sağ şeride geçip, yolun sağından çıktı ve telefon direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İbrahim Özyüksel kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yapılan İlk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. 

Soruşturma devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündüz'den Hükümete Çağrı...
Gündüz'den Hükümete Çağrı...
21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali devam ediyor
21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali devam ediyor
Mağusa'da iki ayrı araca saldırı
Mağusa'da iki ayrı araca saldırı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim