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Gemikonağı'nda feci kaza, 1 kişi ağır yaralandı

17 Temmuz 2022 Pazar 21:13
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Gemikonağı'nda feci kaza, 1 kişi ağır yaralandı
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Gemikonağı'nda, Halil Ağa Sokak üzerinde araç sürücüsü yayaya çarptı.
Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:
17.07.2022 tarihinde, saat 19:20 sıralarında, Gemikonağı'nda, Halil Ağa Sokak üzerinde, İsmail ÖZTÜRK(E-22) yönetimindeki FV 474 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun sol tarafında yaya olarak  yürümekte olan Özlem TOPDEMİR(K-28)'e çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Özlem TOPDEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmail ÖZTÜRK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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