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Gemikonağı'nda trafik kazası!

Gemikonağı'nda meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı 89 yaşındaki Yusuf Numan yaralandı. Araç sürücüsü ise tutuklandı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 13:17
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Gemikonağı'nda trafik kazası!



Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı  89 yaşındaki  yaya Yusuf Numan yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.00’de Necdet Levent Sokak üzerinde, Mehmet Kurt (E-33), yönetimindeki TPC 949 plakalı otobüs ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Şehit Salahi Mehmet Sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ tarafa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Yusuf Numan’a (E-89) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Yusuf Numan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalça kırığı teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

 TPC 949 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Kurt tutuklandı.

Son Güncelleme: 12.12.2022 14:41
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıGemikonağı
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