Gemikonağı - Yeşilyurt Anayolu'nda Kaza!

Gemikonağı - Yeşilyurt Anayolu üzerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, Nurettin Köse (E-44), yönetimindeki LD 856 plakalı araç ile Yeşilyurt istikametine doğru seyrettiği sırada turizm ofisi önlerinde, sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete ve ağaca çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor